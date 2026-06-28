Senapred declara Alerta Amarilla en Pichilemu por incendio forestal que ya arrasa 50 hectáreas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Amarilla para la comuna de Pichilemu, en la región de O’Higgins, debido al avance de un incendio forestal que ya consumió 50 hectáreas.

El siniestro, denominado “Rincón del Potrero” , permanece activo y es combatido por personal especializado.

Medios terrestres y aéreos trabajan en el sector

Según la información de Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), el operativo incluye compañías de Bomberos de Pichilemu y Marchigüe, un técnico, una aeronave y una brigada forestal. La Alerta Amarilla apunta a reforzar el despliegue de recursos para evitar que la emergencia aumente en extensión y severidad.

Según reportó Radio ADN, la medida permanecerá vigente hasta que las condiciones del incendio permitan reducir el nivel de riesgo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y no descartan aumentar los recursos si la situación lo requiere.