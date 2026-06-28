Hong Myung-Bo dimite como seleccionador de Corea del Sur tras la eliminación en fase de grupos del Mundial 2026

(EFE) – El entrenador de la selección de Corea del Sur, Hong Myung-Bo, presentó su dimisión este domingo tras la eliminación del equipo en la primera fase del Mundial 2026. Los Guerreros Taeguk solo sumaron tres puntos —la victoria inicial ante República Checa— y cerraron el grupo A por detrás de México y Sudáfrica, un rendimiento insuficiente para situarse entre los ocho mejores terceros que avanzan a dieciseisavos de final.

Presión política y una investigación en marcha

La eliminación desató una reacción inmediata del presidente surcoreano, Lee Jae-Myung, quien en su cuenta de X calificó el episodio como “un fracaso de la organización y del personal” y solicitó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo “una investigación exhaustiva de las circunstancias” .

“Impulsaremos con rapidez las reformas en la administración deportiva para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir”, publicó el mandatario, que recordó la inversión de fondos públicos en la participación mundialista.

Hong, de 57 años, anunció su decisión antes de que la delegación abandonara el campamento base en México. “Como entrenador principal, ninguna explicación puede reemplazar el resultado final. No pude lograr el resultado que nuestra gente esperaba.

Toda la responsabilidad recae sobre mí”, declaró. El técnico, héroe nacional como jugador en el Mundial de 2002 —donde Corea del Sur alcanzó las semifinales—, ya dirigió al equipo en Brasil 2014 sin superar tampoco la fase inicial. “Mi pasión por el fútbol coreano seguirá intacta”, añadió antes de pedir que la selección recupere la confianza de la afición.