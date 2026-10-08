Director de Presupuestos justifica recorte a Yo Elijo mi PC: “Lo que yo considero un beneficio, a lo mejor no es tal”

El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, defendió la decisión del Gobierno de no asignar recursos al programa de Junaeb “Yo elijo mi PC” en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, tras asegurar que la iniciativa acumula cinco evaluaciones negativas desde 2018.

Durante un seminario de Clapes UC, realizado el miércoles, la autoridad cuestionó la focalización del beneficio y afirmó que, según una muestra de 2018, el 40% de los estudiantes que recibió un computador ya contaba con uno.

Gómez también citó otro estudio que, según explicó, reveló que solo el 1% del uso de los equipos correspondía a aplicaciones educativas, mientras que el resto se destinaba a juegos y noticias.

Ante estos antecedentes, el jefe de la Dipres planteó dudas sobre la efectividad del programa. “Lo que yo considero un beneficio (…) a lo mejor no es tal”, sostuvo. Asimismo, adelantó que el organismo presentará un resumen de las evaluaciones durante la discusión presupuestaria.

En su exposición, Gómez también abordó la revisión del gasto público y señaló que, de los cerca de 600 programas existentes el año pasado, un 70% contaba con evaluaciones. De ellos, aproximadamente dos tercios registraban hallazgos negativos, según afirmó.