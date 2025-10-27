Director de Generadoras de Chile tras anuncio del Gobierno: “No ha habido ningún acuerdo ni negociación”

Mediante un comunicado las generadoras expresaron que la forma en que se corregiría el error en los cobros fue una determinación "autónoma y proactiva" del propio gremio, y no algo alcanzado en negociación con el Ejecutivo.

Este lunes las Generadoras de Chile emitieron un comunicado en que afirmaron que “no ha existido un acuerdo con el Gobierno” para llegar a la forma en que se resolverá el sobrecobro en las cuentas de la luz, a diferencia de lo que aseguró el biministro de Energía y Economía, Álvaro García.

“El gremio precisó que no ha existido un acuerdo con el Gobierno, sino que se le comunicó la disposición de la industria de generación de corregir el error tarifario cometido por la autoridad tarifaria y detectado en el informe preliminar del Precio de Nudo Promedio (PNP), y no cometido por las empresas de generación de energía”, señala el comunicado.

Más temprano esta jornada García aseguró que había informado al Presidente Gabriel Boric que “ya tenemos un acuerdo con las generadoras”, que se sumaba al alcanzado con Transelec.

Sin embargo, en el comunicado de las Generadoras el director ejecutivo, Camilo Charme, afirmó: “no ha habido ningún acuerdo ni negociación. Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio”.

“El gremio subrayó que las empresas generadoras no diseñan ni ejecutan el sistema tarifario, sino que cumplen los decretos tarifarios semestrales emitidos por la autoridad. ‘Nuestra prioridad es que este proceso se ejecute con responsabilidad y dentro del marco legal. La industria ya dio el paso que le correspondía, actuando con compromiso con nuestro país’, sostuvo Charme”, añade el comunicado.

El plan de acción alcanzado permitirá, según informó el biministro, una devolución de $2.000 mensuales entre enero y junio de 2026.