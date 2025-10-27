Cuentas de luz bajarán cerca de $2.000 mensuales desde 2026, tras acuerdo entre el Gobierno y Transelec

Según explicó el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, la medida se hará efectiva con el próximo ajuste tarifario, entre enero y junio de 2026.

El Gobierno confirmó que los hogares verán una reducción en sus boletas de electricidad tras un acuerdo con la transmisora Transelec, que permitirá devolver el dinero que se cobró en exceso durante los últimos años.

Según explicó el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, la medida se hará efectiva con el próximo ajuste tarifario, entre enero y junio de 2026, y representará un ahorro de aproximadamente $2.000 al mes por hogar, equivalente al monto cobrado de más.

El ministro agregó que la devolución total alcanzará cerca de US$250 por hogar, aclarando que la gran mayoría de estos recursos no fueron pagados por los usuarios, sino que permanecían en manos de las empresas, por lo que corresponde que regresen a los consumidores.

Un estudio previo indicó que los cobros en exceso, generados entre julio de 2022 y junio de 2024, no se trasladaron directamente a las cuentas de los usuarios, sino que se incluyeron en documentos de pago gestionados por bancos internacionales.

Se proyecta que esos montos comenzarían a reflejarse en los hogares recién en 2028, de no mediar el acuerdo alcanzado.