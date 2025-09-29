Dirección: La Moneda | El debate de la Ley de Presupuesto 2026 en medio de las presidenciales

En la antesala de que el Presidente Gabriel Boric presente ante el Congreso su último proyecto de Ley de Presupuesto, revisamos en una nueva edición de Dirección: La Moneda la visión de los candidatos y los detalles de la carrera presidencial, junto a Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román.

La antesala de la Ley de Presupuestos 2026

El Presidente Gabriel Boric debe presentar su último proyecto de Ley de Presupuestos ante el Congreso. En medio de esta coyuntura electoral, los candidatos han seguido de cerca la discusión. En particular, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, pidió a la Contraloría General de la República (CGR) fiscalizar al Ministerio de Vivienda por su gestión en materia habitacional.

La exalcaldesa de Providencia sostuvo que el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano “no tiene caja para cumplir con familias, constructoras ni compromisos de terrenos, al registrar un déficit de al menos $300 mil millones”. Además, instó a las autoridades a transparentar la situación de las finanzas públicas.

“Se está jugando con las finanzas públicas de una manera que es absoluta y totalmente inaceptable y que no habíamos visto en Chile (…) están dejando comprometidas absolutamente las finanzas para el próximo gobierno. Mientras tanto, suman cien mil funcionarios públicos más. Lo que yo he visto a lo largo de Chile es que estas deudas están sobre todo en Vivienda, en Obras Públicas y en Salud”, señaló Matthei.

La candidata remarcó que los parlamentarios de su coalición están revisando la situación para asegurar una discusión “transparente” de la Ley de Presupuesto 2026. También advirtió que la deuda en el sector salud ascendería cerca de US$500 millones, junto con una acumulación de deudas crecientes con proveedores, sin plan de pago ni reconocimiento completo de los montos.

“El impacto es directo en los pacientes. Un riesgo clínico que va a deteriorar la calidad de atención (…) La falta de insumos compromete diagnósticos, cirugías y tratamientos, aumentando listas de espera y riesgos clínicos. Esa es mi preocupación”, advirtió.

Según el análisis de la periodista Mónica Rincón, “pareciera que Matthei está marcando la diferencia de este eje: continuidad y cambio”, cuestionando a su adversaria del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y mostrando también firmeza ante el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.