Dirección del Trabajo notifica a Audax Italiano por Ley Karin en el caso del futbolista Jeraldino

Ignacio Jeraldino, delantero de Audax Italiano, presentó una denuncia por la Ley Karin contra el plantel. Su caso también está siendo revisado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, donde el asesor legal del gremio sostuvo que ha sido "hostigado" y "discriminado".

No han sido días fáciles para el delantero Ignacio Jeraldino. Su estadía en Audax Italiano ha sido compleja, lo que lo llevó a presentar una denuncia por la Ley Karin contra el plantel.

Según La Tercera, la Dirección del Trabajo notificó al cuadro de La Florida respecto a la acción del jugador.

El relato de Jeraldino

Según el relato del futbolista, el conflicto comenzó cuando decidió expandir su carrera en el fútbol argentino. En Los Tenores de Radio ADN, expresó: “Rechacé la oferta de Banfield porque me querían quitar el 50% de mi pase. Al volver de España, vendí la otra mitad al club, que pensaba que era el de antes, más familiar y donde se respetaba más al jugador. Quise volver a reencontrarme con el fútbol, pero ahora me querían quitar la mitad de mi pase y ahí se pudrió todo”.

Desde su perspectiva, se ha sentido discriminado por la alta directiva de Audax Italiano y sostiene que la situación lo ha afectado mentalmente.

“El otro día jugaron por Copa Chile y mi hija me preguntaba por qué no jugaba. Esas cosas te van dañando la mente. De una, el dueño me dice que no voy a jugar en todo el año, no estaré citado y que no jugaré los amistosos tampoco. Según él, por mi actitud”, complementó.

Otra situación revelada por La Tercera es que el delantero acusó que “me bajaron del bus de la pretemporada”. Además, aseguró que en este tiempo recibió una oferta de Universidad Católica.

“Mi representante me dijo que había una oferta formal de Católica y que también hubo un llamado de la U. Pero alguien habló mal de mí, dando referencias como que me entrenaba mal, que estaba con sobrepeso”, relató.

Ante esta situación, Jeraldino acudió al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). Alfonso Canales, asesor legal de Sifup, afirmó en La Tercera que el delantero ha sido “hostigado y discriminado” a través de la exclusión de los entrenamientos por parte de la dirigencia.

“Este tipo de prácticas tienen como objetivo cansar al jugador y demostrar que quien decide quién entrena o juega es la dirigencia y no el director técnico, como debiese ser. Además, cabe mencionar que la exclusión de los entrenamientos se encuentra prohibida en el mismo contrato de trabajo de la ANFP y constituye un incumplimiento grave a la legislación laboral”, concluyó Canales.