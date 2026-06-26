Dirección del Trabajo: 150 mil trabajadores laboran en teletrabajo o a distancia en poco más de 6 mil empresas

Alrededor de 150 mil personas laboran bajo las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia en cerca de 6 mil empresas, según reportó la Dirección del Trabajo (DT).

La información es conocida por los registros electrónicos vigentes subidos por las compañías a la plataforma virtual de la institución, según lo establece la Ley 21.220.

La diferencia entre ambas modalidades es que “en el teletrabajo las labores son prestadas a través de medios tecnológicos, mientras que en el trabajo a distancia las labores realizadas afuera de la empresa no tienen ese carácter”.

La entidad remarcó que la ley que permite el teletrabajo y el trabajo a distancia “fija condiciones para que el trabajador pueda cumplir sus labores apropiadamente, tales como el cumplimiento del derecho a desconexión después de la jornada, la entrega de los equipos necesarios y el pago del costo de su uso, y también asegurar condiciones de higiene y seguridad apropiadas”.

Teletrabajo en Chile: Las cifras entregadas por la DT

En cuanto a cifras, 149.816 trabajadores que “laboran en ambas condiciones han sido contratados por 6.108 empresas que mantienen con ellos 162.312 pactos laborales vigentes. La diferencia se debe a la existencia de trabajadores contratados por más de una empresa”.

Mientras que la mayor cantidad de empresas es del segmento micro, que “concentra el 28,4 por ciento de los pactos de trabajo vigentes (1.736). Le siguen las pequeñas empresas, con el 25,6 por ciento (1.563), y las empresas medianas, con el 15,9 por ciento (970). Las empresas grandes representan el 11,1 por ciento (675)”.

En cuanto al sector productivo, se concentran en: “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (1.294), “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” (818) e “Información y comunicaciones” (741).

La DT señaló que durante 2025 y en lo que va de 2026 ha recibido 711 denuncias acusando 776 posibles infracciones a la normativa.

Los aspectos más denunciados son “no dar cumplimiento a las disposiciones legales referidas al trabajo a distancia y teletrabajo”, con 288 reclamos.

Le siguen “no ofrecer a trabajador/a que tenga el cuidado personal de niño(s) o niña(s) en etapa preescolar o persona(s) con discapacidad o menor de 12 años, si la naturaleza de sus funciones lo permite, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo” (399) y “no cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo a distancia o teletrabajo” (33).

En tanto, las fiscalizaciones que se hicieron en 2025 terminaron con 114 sanciones, correspondientes a multas por un total de $318.348.094.