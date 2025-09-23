Diputados UDI buscan agilizar proyecto que permite instalar detectores de metales en colegios: Es “urgente” despacharlo

Los gremialistas piden al Gobierno otorgar suma urgencia a la iniciativa. "Nos parece absolutamente necesario abrir esta discusión", dijeron.

El jefe y la subjefa de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal y Marlene Pérez, urgieron por destrabar el proyecto que permite instalar detectores de metales en colegios.

Los gremialistas emplazaron al Gobierno para que otorgue suma urgencia a la iniciativa que busca que establecimientos educacionales y centros de salud puedan instalar los detectores en sus accesos, como una manera de evitar el ingreso de armas u otros elementos prohibidos.

El llamado ocurre luego de que se diera a conocer que en la Región de Valparaíso, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Educación, 31 estudiantes fueron expulsados de sus colegios por uso o porte de armas entre 2019 y 2023.

En esa línea, Leal y Pérez dijeron que es “urgente” que el proyecto sea despachado por el Congreso, teniendo en cuenta que el texto ya fue respaldado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y estaría pendiente que sea votado en la Sala.

Además, dijeron que el país pasa “una de las crisis de seguridad más graves de toda su historia” y “el área educacional no es la excepción”, recordando episodios de violencia en colegios.

“Por eso nos parece absolutamente necesario abrir esta discusión y que sean los propios establecimientos educacionales los que resuelvan si están o no de acuerdo con usar esta tecnología, pero que no se les sancione si prefieren privilegiar la seguridad de sus alumnos, por sobre otras cosas”, señalaron los legisladores.

“Todos los datos y la evidencia nos demuestran que los detectores de metales, que ya se están usando en muchos lugares públicos, son una herramienta útil para controlar al menos el ingreso de elementos prohibidos, como las armas blancas o de fuego. Por eso hemos empujado esta iniciativa, porque sabemos que será una gran herramienta para garantizar espacios más seguros”, cerraron.