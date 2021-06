Un grupo de diputadas y diputados de oposición ingresó una interpelación en contra del ministro Enrique Paris. Los parlamentarios buscan que el titular de la cartera de Salud responda por el manejo de la pandemia y el ingreso de la variante Delta a Chile.

Durante esta jornada se reunieron las 52 firmas necesarias para avanzar en esta idea. Según sus patrocinadores, las rúbricas pertenecen a parlamentarios de toda la oposición.

Los legisladores también buscan que el Minsal trabaje en incorporar a nuevos actores en la generación de medidas que permitan evitar que los contagios de COVID-19 vuelvan a aumentar.

El diputado Miguel Crispi (RD) pidió al secretario de Estado que “se prepare” y le advirtió que “esto no va a ser su punto de prensa semanal frente a los medios de comunicación, que ha sido como el matinal del ministro de Salud. Esta va a ser una discusión en profundidad, un espacio republicano, de diálogo, donde lo que queremos no es enfrentarnos a una discusión de oídos sordos, sino encontrar soluciones a problemas que, como parlamentarios, hemos identificado en el territorio”.

Desde el oficialismo, el diputado Sebastián Torrealba (RN) señaló que “el ministro Paris ha venido muchísimas veces al Congreso a dar cuenta de su trabajo, esta es una más“.

“A mí me parece que está bien, aquí no hay nada que esconder: aquí hay cifras, hay realidades, hay también incertidumbres porque viene una variante distinta, y por lo tanto será bueno escuchar cuál es la estrategia. No lo veo como algo negativo, sino que lo veo como una oportunidad para explicar a los chilenos qué es lo que se hizo, qué se está haciendo y qué se va a hacer”, agregó.

Probablemente, el jueves se dará cuenta de la interpelación en la Sala de la Cámara, posteriormente se solicitará unanimidad a la petición y, si esta no se consigue, se someterá a votación, donde se requieren 51 votos. Considerando que ya hay 52 firmas patrocinando la interpelación, los votos para que la interpelación prospere estarían asegurados.

Una vez que la interpelación tenga luz verde, se citará al ministro para que dé respuesta en forma presencial, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a los cuestionamientos hechos por el parlamentario entrevistador.