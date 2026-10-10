Diputados de oposición emplazan al Canciller a “cumplir la Constitución” y declarar como persona non grata a embajador Brandon Judd

Un grupo transversal de diputados de oposición, desde el PC a la DC, emitieron un comunicado para exigirle al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna que declare como persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

La solicitud se da, según expusieron los parlamentarios, por todas las declaraciones que ha hecho el diplomático respecto a lo que consideran política interna nacional.

“El país puede constatar la pasividad y falta de respuesta del Canciller frente a las reiteradas declaraciones e intervenciones públicas del

Embajador de los Estados Unidos de América en Chile, Brandon Judd, quien durante los últimos meses ha intervenido abiertamente sobre asuntos internos de nuestro país, decisiones soberanas del Estado chileno y materias vinculadas con nuestros intereses estratégicos y territoriales”, indicaron.

La misiva está firmada por Luis Cuello (PC), Nelson Venegas (PS), Nathalie Castillo (PC), Patricio Pinilla (DC), Consuelo Veloso (FA), Daniela Serrano (PC), Gael Yeomans (FA), Lorena Fries (FA), Juan Santana (PS), Lorena Pizarro (PC), Gonzalo Winter (FA), Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (AH) y Emilia Nuyado (PS).

Los legisladores agregaron que “las recientes declaraciones del Embajador Judd sobre el Estrecho de Magallanes y las que afirma que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”, no constituyen hechos aislados, sino una sucesión de pronunciamientos sobre decisiones legislativas, económicas y situaciones políticas internas”.

“Antes, ya había opinado sobre la Ley Uber; el proyecto de cable submarino de Chile a China, donde notificó la cancelación del proyecto; y la posesión de supuesta información de inteligencia sobre el estallido social de 2019. Como marco de esas y otras intervenciones, el Embajador celebró en septiembre la facilidad para aplicar la “Doctrina Donroe” en Chile”, complementaron.

En esa misma línea, plantearon que “frente a estas conductas sistemáticas, el Canciller Pérez Mackenna no ha hecho valer las normas vulneradas por el Embajador. En efecto, la intervención de dicho funcionario extranjero transgrede gravemente la igualdad soberana de los Estados, establecida en el artículo 2, número 1 de la Carta de las Naciones Unidas; el principio de no intervención del artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; y la prohibición de inmiscuirse en los asuntos internos del artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

“Frente a estas graves vulneraciones, corresponde a un Estado soberano que califique al Embajador Judd como persona non grata, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 numeral 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No obstante, hasta la fecha el Canciller de Chile no ha aplicado medida alguna”, concluyeron.