Diputados aprobaron proyecto para levantamiento del secreto bancario: Será discutido por el próximo Congreso

La iniciativa permitiría solicitar información a bancos sin la necesidad de una autorización judicial previa.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves un proyecto que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a levantar el secreto bancario.

La medida fue discutida en el marco de la tramitación de la iniciativa que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, con el fin de “detectar actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado”.

La medida permitiría a la institución solicitar información a las entidades bancarias sin autorización judicial previa. Esto siempre que la información sea necesaria para “desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hubieren sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”.

También se determinó que existirá el “deber de reserva” y que se deberá informar anualmente el número de veces que se ejerció dicha facultad.

Además, quedaría a cargo del subsistema de inteligencia económica que operaría en casos sospechosos de delitos económicos, crimen organizado y movimientos de funcionarios públicos.

En medio de la discusión, se remarcó que el levantamiento del secreto bancario no apunta al “usuario común” ni tampoco se refiere a una fiscalización masiva.

El proyecto quedará en manos del próximo Congreso, que podrá votarlo después del recambio del próximo miércoles 11 de marzo.