Diputado Schalper (RN) oficia al MOP por tacos en ruta a Farellones: “Cientos de familias vivieron una pesadilla”

El parlamentario aseguró haber recibido denuncias de familias “que pasaron hasta 12 horas arriba de sus automóviles, sin acceso a baños ni alimentación”.

Este domingo, el diputado Diego Schalper (RN) anunció la presentación de un oficio en contra de la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, por el colapso vial en el camino a Farellones.

La acción se tomó a propósito de la gran congestión vehicular que se ha registrado en la Ruta G-21 estos días por la visita de cientos de turistas a los centros de esquí del sector.

¿Qué dijo Schalper?

En sus redes sociales, el parlamentario sostuvo que “cientos de familias vivieron una pesadilla en la ruta de acceso a Farellones. Hablé con Jessica López del MOP y le planteé que esto tiene que ser una prioridad”.

“Hemos recibido denuncias de familias que pasaron hasta 12 horas arriba de sus automóviles, sin acceso a baños ni alimentación. Es más: algunas pasaron la noche arriba de sus autos, con las dificultades y angustia que eso significa”, agregó en el oficio.

En esta línea, también aseguró que este colapso vial “no es nuevo y solo ha venido incrementándose, dejando al descubierto problemas graves de seguridad y de conectividad. Además, se denuncia la presencia de buses de pasajeros que suben sin cadenas”.

En concreto, el diputado pidió que la ministra informe sobre “las medidas de prevención y de mitigación que se adoptaron a propósito de este fin de semana”, además de detallar las acciones de mejoramiento y mantención realizadas en la ruta durante este mandato y los antecedentes de los procesos de licitación y concesiones desde el año 2000 a la fecha, incluyendo su estado actual.

Asimismo, requirió explicaciones sobre “las razones que explican el abandono del proceso licitatorio del año 2019” y la demora en concesionar la ruta, planteando la opción de un modelo público-privado con la industria minera. Por último, pidió evaluar si los horarios diferenciados de subida y bajada pueden aplicarse toda la temporada y no solo en vacaciones de invierno.