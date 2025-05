Diputado Meza acusa que Naranjo lo agredió durante sesión especial por ProCultura

El parlamentario republicano afirma que fue increpado por su par socialista siendo agredido físicamente, por lo que la discusión en la Sala tuvo que ser suspendida por un par de minutos. Ahora afirman que acudirán hasta la Comisión de Ética para que revise el caso.

Este lunes se llevó a cabo la sesión especial en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar lo que ha dejado el Caso ProCultura, otra arista del Caso Convenios, luego que filtraciones y un revés judicial para el Ministerio Público terminaran con la salida del caso del fiscal regional Patricio Cooper.

Fue durante esta instancia y mientras la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, hablaba ante las y los parlamentarios, que se generó un cruce entre dos de ellos.

Durante algunos instantes Figueroa fue interrumpida cuando desde los asientos de los diputados se levantó una alerta al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien pidió silencio y orden ante la situación que no pudo advertir directamente.

“Me acaba de agredir físicamente”, se escucha decir a un diputado, que posteriormente sabríamos era el parlamentario Juan Carlos Meza (PRep). Así, Castro pidió unos momentos de suspensión de la sesión afirmando que pediría de todas formas las imágenes de las cámaras de la Sala.

El supuesto agresor, según dijo Meza en un punto de prensa, fue su par Jaime Naranjo (PS).

Luego de unos segundos, retomaron la sesión y el presidente de la Cámara expresó que lo que pudieron constatar es que “se acercó un diputado, no pudiendo hacerse esto, a agredir o hablar con otro en el tono que vimos todos”, por lo que aplicarían el artículo 90, número cuatro, y dependiendo de lo que surja enviarán los antecedentes a la Comisión de Ética.

“Me golpea fuertemente en el hombro”

Tras el cruce entre ambos parlamentarios y la suspensión temporal de la sesión especial, Meza compartió en un punto de prensa cómo fue lo que vivió.

“Estaba en el teléfono teniendo una conversación con mi mamá, se acerca, me golpea fuertemente en el hombro, me zamarrea y cuando me doy vuelta él me alcanza a decir algo del estilo ‘te voy a traer un documento’. No alcanzó a decir más porque el diputado Araya se paró y exigió las explicaciones a la mesa”, relató el diputado republicano.