País partido socialista

Tensión en el PS: Diputado Manouchehri y senador De Rementería habrían protagonizado cruce en grupo de bancada de WhatsApp

Por CNN Chile

12.11.2025 / 19:08

{alt}

Manouchehri, aparentemente, habría exigió que De Rementería se retirara del grupo de WhatsApp de la bancada de diputados del PS, ya que actualmente es senador.

Un intercambio de mensajes en el grupo de WhatsApp de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) dejó en evidencia nuevas fricciones internas este lunes, tras el incidente protagonizado por el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza durante la sesión sobre la acusación constitucional contra el exmagistrado Antonio Ulloa.

El origen del impasse fue un cruce entre el diputado Manouchehri y la senadora Yasna Provoste (DC).

Durante el receso de la sesión, Manouchehri gritó “corrupto” a Espinoza, también militante socialista, provocando su reacción inmediata.

Espinoza anunció que presentará una querella por injurias contra el diputado.

La bancada de senadores del PS salió rápidamente a respaldar a Espinoza mediante un comunicado público en el que calificaron las palabras de Manouchehri como “graves” y ajenas al principio de objetividad que debe regir los procesos legislativos.

La molestia de Manouchehri

En ese contexto, Manouchehri, aparentemente molesto por la declaración pública emitida por la bancada de senadores en respaldo a Espinoza, pidió explícitamente que se retirara del grupo de WhatsApp el exdiputado Tomás de Rementería, quien ahora ocupa un escaño en el Senado, consignó La Tercera.

“Por lo demás, pido que se saque de este grupo a Tomás de Rementería. Él no es diputado”, escribió el parlamentario.

De Rementería respondió de inmediato: “No es necesario, me salgo solo”, y abandonó el grupo.

Antes de hacerlo, aclaró que no participó en la redacción del comunicado que respaldó a Espinoza y que buscaba frenar la actuación de Manouchehri.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

País Caso Convenios: Corte revoca cautelar de Camila Polizzi y restablece arresto domiciliario total
Santiago es la cuarta ciudad que más escucha a Dua Lipa a nivel mundial
Adherentes de Kaiser cantan estrofa del himno nacional asociada con la dictadura durante cierre de campaña
Lanzan el primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2": La esperada secuela llega a los cines en abril de 2026
Tensión en el PS: Diputado Manouchehri y senador De Rementería habrían protagonizado cruce en grupo de bancada de WhatsApp
Incendio forestal en Pudahuel: Bombero y brigadista de Conaf sufrió paro cardiorrespiratorio