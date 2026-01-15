Diputado Longton afirma que Gustavo Gatica “claramente buscaba herir, lesionar y, eventualmente, quitarle la vida a un Carabinero” 

El legislador defendió el actuar policial, basándose en los argumentos esgrimidos por los jueces, en relación a que el actuar de Crespo se ajustó a los protocolos establecidos y al hecho de que estaban siendo víctimas de un ataque, potencialmente letal.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton defendió la sentencia de la Justicia que absolvió al exfuncionario de carabineros, Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos en el caso de Gustavo Gatica, joven que quedó ciego en el marco de una protesta durante el Estallido Social.

El legislador defendió el actuar policial, basándose en los argumentos esgrimidos por los jueces, en relación a que el actuar de Crespo se ajustó a los protocolos establecidos y al hecho de que estaban siendo víctimas de un ataque, potencialmente letal.

Un antecedente que reforzó Longton fue el hecho de que la justicia acreditara que Gatica lanzó piedras y objetos contundentes previo a recibir el impacto de perdigones que le quitó la vista.

“Este es un fallo judicial respecto a un caso donde incluso la jueza, cuando lee el veredicto, dice que podrían incluso haber ocupado armas letales. Es el nivel de violencia y ocupa adjetivos bien fuertes. Entonces, acá nadie habla del riesgo de la vida del carabinero. Un carabinero tiene que estar por sobre cualquier otra persona que intenta atacarlo o quitarle la vida”, planteó el diputado RN en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile.

Frente a lo cual, la diputada Alejandra Placencia (PC) le retrucó: “¿Tú crees que Gustavo Gatica quiso quitarle la vida a ese carabinero para que respondiera a ese nivel?”.

La respuesta de Longton no se hizo esperar. “Escúchame, el caso es el contexto. Las imágenes son lo suficientemente contundentes y vídeos. No era el único que estaba tirando piedras, bombas, molotov y otros artefactos que le podrían quitar la vida a un carabinero, no era el único”, planteó. Y añadió: “¿Qué conducta tú le puedes exigir a un carabinero que está ante ese nivel de estrés, adrenalina y que puede incorrer en riesgo su vida? Gustavo Gatica estaba cometiendo delitos”.

Ante dichas afirmaciones, Placencia le preguntó directamente al diputado RN: “¿Te parece que quería quitarle la vida a ese carabinero?”

Y Longton contestó firme: “Me parece que claramente buscaba herir, lesionar y, eventualmente, quitarle la vida a un Carabinero”.