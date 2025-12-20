“¿No quiere ir a trabajar mejor?”: Diputado Meza es increpado y agredido en mall tras dichos por Ley de 40 Horas

El parlamentario del Partido Republicano fue increpado y golpeado por un ciudadano al interior de un centro comercial en Santiago. El hecho ocurre semanas después de la polémica generada por sus declaraciones contra la Ley de 40 Horas.

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, fue increpado y agredido físicamente este viernes por un ciudadano al interior del Mall Plaza Norte, en la Región Metropolitana. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según se observa en el registro, un hombre se acercó al parlamentario para cuestionarlo verbalmente, consultándole si era “el que quiere irse tarde a la casa”. Ante ello, Meza respondió: “Al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”.

La situación fue escalando cuando el sujeto continuó increpándolo por su presencia en el centro comercial: “¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé po, como querís trabajar de día y de noche”.

Mientras el diputado intentaba responder, el individuo comenzó a lanzar insultos y, finalmente, lo golpeó por la espalda en la cabeza, antes de alejarse del lugar. “Aquí anda… el que nos quiere hacer trabajar más tarde”, se le escucha decir al agresor en el video.

Tras conocerse lo ocurrido, el propio José Carlos Meza denunció la agresión a través de sus redes sociales, señalando que “un cobarde se acercó a insultarme y agredirme”. Además, vinculó el episodio a un escenario político más amplio, afirmando que se trataría de “un preludio de lo que la oposición al gobierno de José Antonio Kast va a intentar hacer”.

El incidente se produce en medio de la controversia generada por declaraciones realizadas por Meza a fines de noviembre, donde criticó la implementación de la Ley de 40 Horas. En esa ocasión, el parlamentario cuestionó los beneficios de la reducción de la jornada laboral, señalando: “Qué saco yo con decirle a la gente ‘usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse”.

En la misma intervención, agregó que las personas “se encierran” porque “nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina”, dichos que fueron ampliamente difundidos y cuestionados en redes sociales, generando un intenso debate público y críticas por su rol como vocero de campaña.