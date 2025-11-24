Diputado Javier Olivares relativiza dichos de Kaiser sobre bancada del PDG: “Tengo bastantes cosas en común con Pamela Jiles”

De cara a la segunda vuelta, el parlamentario también sostuvo que el PDG no debe apoyar a ningún candidato y que cada votante decidirá por su cuenta.

En medio del debate generado por las declaraciones del diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), el diputado electo del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, abordó las tensiones internas que, según el libertario, impedirían la cohesión de la futura bancada del PDG.

Esta semana, Kaiser había señalado que el PDG “no es un partido ideológico” y que, al momento de votar leyes, “la abstención se calcula como voto en contra”, lo que —a su juicio— genera fricciones en una colectividad “sin quilla ideológica”.

Incluso planteó que era inviable que figuras como Pamela Jiles y Javier Olivares pudieran convivir políticamente en una misma bancada.

“Tú no puedes poner a Pamela Jiles -con toda su historia política y que además me cae muy bien ella- con el señor (Javier) Olivares en una bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar“, remató el exabanderado presidencial.

En conversación con Hoy Es Noticia, Olivares respondió directamente: “Tengo bastantes cosas en común con Pamela Jiles”, relativizando la idea de incompatibilidad política dentro del partido.

El parlamentario también afirmó que será labor del líder del PDG, Franco Parisi, ordenar a los futuros diputados: “Tendrá que ser capaz de poder alinear a todos los diputados. Vamos a tratar de hacerle caso en lo que más se pueda”.

Segunda vuelta: “Los candidatos deben ganarse los votos”

Consultado sobre la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos), Olivares sostuvo que ni él ni el partido deberían fijar una postura institucional: “Ese problema es de cada uno de los votantes. El partido tampoco se podría inclinar hacia ninguno de los dos lados, pienso yo. Los candidatos tienen que ganarse los votos”.

A nivel personal, fue categórico: “Yo no votaría jamás comunista, pero lo que yo opine no tiene nada que ver con lo que hará el PDG o los votantes del PDG”.