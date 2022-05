El diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval anunció que le pedirá a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, por sus dichos sobre la Convención Constitucional y el proceso constituyente.

El parlamentario compartió un video de 21 segundos con parte de la intervención de la secretaria de Estado en la primera asamblea nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), desarrollada en la región de Valparaíso el 29 de marzo pasado.

En el extracto publicado por Irarrázaval, Yarza dice que “nos queda un tremendo camino, el primer paso es la Constituyente y después a ponernos fuerte porque lo que viene es duro, pero yo estoy convencida que lo vamos a lograr, y como dice el presidente: seguimos”.

El diputado dijo que recurrirá a la Contraloría “para que investigue los dichos de la ministra de Salud. ¡Las normas y las leyes son claras! Y como funcionarios de Gobierno no pueden buscar favorecer a una de las opciones en el plebiscito de salida”.

Otro momento que Irarrázaval compartió es un video de 1:39 segundos en el que Yarza dice: “Por otro lado, está cómo acompañamos a la Constituyente desde los trabajadores de la salud. Entonces, yo me imagino que no podemos tener opinión en eso porque somos el Estado, pero sí podemos enseñar qué es lo que es derecho a la salud y explicar qué es lo que es un sistema único universal y en qué países existe eso, que no es en Moscú precisamente. Que es en Inglaterra, los canadienses, los uruguayos, los brasileños, los cubanos, los costarricenses”.

“Entonces, la invitación es que vamos a intentar una estrategia de acompañamiento en la Constituyente -junio, julio, agosto, septiembre- hasta que sea el plebiscito de salida; cuidadosa, inteligente, respetuosa de la ley, pero que podamos efectivamente en cada punto de salud tener cierta folletería y tener elementos para que nosotros -profesionales de la salud- le aclaremos a las personas qué es lo que está ocurriendo. O sea, convertirnos en monitores de salud, que es algo propio de nosotros”, añade.

El diputado Irarrázaval dijo que pedirá sanciones por parte de Contraloría “para este descarado acto de intervencionismo electoral por parte de la ministra de Salud, que manda a los trabajadores de la salud a violar la ley y la democracia”.