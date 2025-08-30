Longton emplaza al Gobierno a dar urgencia a proyecto de pena adicional a reos que se fuguen

El diputado aseguró que hoy "sale gratis" escapar o intentar escaparse mientras se cumple condena, por lo que llamó al Ejecutivo a dar urgencia al proyecto con el que añaden una pena de hasta 15 años.

El diputado Andrés Longton (RN) emplazó al Gobierno a ponerle urgencia al proyecto que añade una pena adicional a internos que se fuguen o lo intenten, a propósito de la escapatoria de un reo en Arica este sábado.

El parlamentario acusó que más allá de que el caso deje en evidencia deficiencias en el sistema penitenciario, a la fecha “sale gratis” fugarse.

“La fuga de un delincuente en un hospital de Arica nos deja en evidencia la debilidad de nuestro sistema, pero lo que es aún más grave es que este delincuente no va a tener una pena adicional por haberse fugado”, expresó el diputado.

El proyecto en cuestión, del cual Longton comparte autoría, apunta a agregarle un castigo con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, pudiendo significar hasta 15 años de cárcel.

Fuga desde Hospital de Arica y Parinacota

El sujeto de 27 años, de nacionalidad peruana, se encontraba internado desde el 28 de agosto en el Hospital Regional de Arica y Parinacota tras haber sufrido heridas cortopuzantes al interior de la cárcel.

Al solicitar al gendarme ir al baño, el hombre habría aprovechado de arrebatarle el arma para luego amenazarlo y huir del lugar.

Horas más tarde el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, informó que el sujeto había sido capturado.