Diputada Sara Concha por salida de Daniela Castro (RN) de la Subsecretaría de la Mujer: “Cuando existen quiebres que afectan el funcionamiento, es necesario tomar decisiones”

La diputada y expresidenta del extinto Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, abordó la decisión del Presidente José Antonio Kast de remover a Daniela Castro de la Subsecretaría de la Mujer.

“Valoro la decisión del Presidente de la República de remover a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer. Cuando existen quiebres en las relaciones de trabajo y una pérdida de confianza que afecta el correcto funcionamiento de una cartera, es necesario tomar decisiones, aunque muchas veces no sean fáciles”, subrayó Concha.

En esa línea, expresó que lamenta que se haya llegado a esta situación. Sin embargo, valoró que el jefe de Estado haya priorizado el buen funcionamiento de la cartera y las necesidades de las mujeres.

“Un ministerio debe estar enfocado en cumplir el mandato para el cual fue creado, y en este caso eso significa trabajar para entregar soluciones concretas a las mujeres y sus familias. Por eso respaldamos la gestión de la ministra y esperamos que quien asuma la subsecretaría comparta ese mismo compromiso y contribuya a fortalecer el trabajo de una cartera tan relevante para Chile”, concluyó.

Según el reporteo de CNN Chile, el Mandatario se contactó con la actual secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, Marcia Raphael, para ofrecerle asumir la Subsecretaría de la Mujer.