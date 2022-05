La diputada del Partido Republicano, Gloria Naveillan, retiró su firma de la acusación constitucional que será presentada este lunes contra el ex canciller, Andrés Allamand. Esto por renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir un cargo en España en el marco de la crisis migratoria.

De acuerdo a la parlamentaria, “esta decisión la he tomado porque, si bien considero que hay personas que no han actuado a la altura de lo que se esperaba, creo que tenemos que pensar en el país, y este no es el momento para dedicarnos a hacer acusaciones constitucionales contra ministros del Gobierno anterior”.

Asimismo, agregó que “debemos enfocarnos en la legislación actual, en lo que está pasando en la Convención Constituyente, y en buscar que este país logre salvarse de este desastre ominoso que vemos que se nos viene por delante”.

Sobre lo mismo, enfatizó que “los ministros deben cuidar la forma y el fondo” y lanzó sus críticas contra la ministra del Interior, Izkia Siches y la ministra de Justicia, Marcela Ríos por sus dichos sobre el condenado del caso Luchsinger Mackay, Celestino Córdova.

“Tenemos hoy día a la ministra de Justicia que se niega a decir que Celestino Córdova es una persona que cometió un asesinato, sino que zafa de la pregunta, de alguna manera, permitiendo que se dude si es un preso político o no. Hoy día, la ministra Izkia Siches se refiere a Celestino Córdova como ‘machi’, también generando muchas dudas con sus declaraciones, entonces yo creo que, de alguna manera, los ministros tienen que tener mucho cuidado en lo que dicen y en lo que hacen”, dijo.

Cabe recordar que el ex canciller viajó a España para asumir su cargo como secretario general de la Comunidad Iberoamericana, mientras en el país se agudizaba la crisis migratoria en el norte.

A pesar de la decisión de la parlamentaria, el libelo contaría con las 10 firmas para poder ser presentado este lunes.