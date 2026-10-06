La diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, representada por el abogado Leonardo Cofré, interpuso una demanda contra el Fisco y la Contraloría para poder anular un sumario administrativo que la responsabilizó de la fallida compraventa de la exclínica Sierra Bella.
La parlamentaria dedujo una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría respecto al acto administrativo adoptado por el órgano de control.
Según el documento revelado por La Tercera, en la resolución exenta n.º RE14499/2026 de Contraloría se apuntó a que Hassler incumplió el principio de probidad administrativa al subscribir el decreto alcaldicio n.º 810 de 20 de enero de 2023, en el cual se autorizó la adquisición de dos inmuebles —de las calles Sierra Bella y Ventura Lavalle— por un precio de $8.248.886.210, luego de que la vendedora los obtuviera por $2.231.855.090 con seis meses de antelación.
Por ello, el ente fiscalizador llevó a cabo un sumario administrativo y tuvo por establecida la “existencia de responsabilidad administrativa” de Hassler.
Según el documento, la resolución del organismo “adolece de severos vicios esenciales que pueden ser subsanados mediante la declaración de nulidad de derecho público”.
Además, se estableció que se invalidaron “las competencias y atribuciones de los Tribunales de Justicia” e incluso contravino la ley orgánica de Contraloría.
La exjefa comunal sostuvo que se vulneró el principio de legalidad y tipicidad respecto a la presunta vulneración del principio de probidad administrativa al “sancionar una decisión de esta exalcaldesa que no se traduce en el incumplimiento de un deber tipificado por norma legal expresa“.
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