Diputada Gazmuri (AH) evalúa denunciar por Ley Karin al ministro Iván Poduje

La diputada Ana María Gazmuri (AH) sostuvo que se encuentra evaluando la presentación de una denuncia por Ley Karin en contra del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

De acuerdo con la parlamentaria, el secretario de Estado la “acosó” a través de mensajes privados tras sus intervenciones en la Comisión de Vivienda de la Cámara a propósito de la controversia por demoliciones en el sector de El Olivar, según consignó Radio Biobío.

“Estamos estudiando en este momento una denuncia por Ley Karin hacia el ministro Poduje, que me ha estado acosando. Acosando en términos personales a raíz de estas materias. Eso me parece totalmente inaceptable”, dijo Gazmuri, quien aseguró que ya informó lo ocurrido a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Según Gazmuri, Poduje le habría enviado diversos mensajes vía WhatsApp. “Estamos estudiando, y ya ha sido comunicado a la Cámara, una denuncia contra el ministro Poduje por Ley Karin, porque aquí el matonaje no es aceptable. Los ministros no pueden venir a matonear a las parlamentarias ni a los parlamentarios”.

“Yo soy una parlamentaria que no tiene por qué aceptar que un ministro me escriba cinco horas seguidas a mi WhatsApp en términos que no corresponden; que no tiene por qué aceptar que un ministro me mande un link a mi WhatsApp y me ponga a sus amigos en la misma dirección de lo que quisieron insinuar los parlamentarios que me antecedieron”, agregó.

Gazmuri insistió: “El ministro me está acosando y eso es Ley Karin. Así que vamos a tomar las medidas correspondientes”,