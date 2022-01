Este martes la diputada y ex maratonista, Érika Olivera, informó encontrarse en cuarentena luego de haber dado positivo por COVID-19.

A través de un comunicado la ex atleta explicó que hoy no asistió a la Cámara de Diputadas y Diputados “porque presenté algunas molestias y por precaución me tomé un PCR, en la Región de Valparaíso. Esta tarde recibí los resultados y soy positiva al COVID-19”.

Asimismo, la parlamentaria detalló que cuenta con “las tres dosis de vacuna contra el coronavirus y, actualmente, me encuentro haciendo cuarentena, en buen estado de salud y sólo con algunos síntomas leves de la enfermedad”.

Olivera adelantó que conforme la normativa sanitaria y por indicación médica, guardará reposo y no se presentará en el Congreso hasta el próximo miércoles 26 de enero.

Lee también: Hong Kong sacrificará a dos mil hámsters tras indicios de contagios de COVID-19 en los roedores

La situación al interior del hemiciclo se suma al caso de COVID-19 que reportó la diputada del PS, Jenny Álvarez, quien a diferencia de Olivera no contaba con su esquema de vacunación completo.

Producto de esto último es que la bancada completa del Partido Socialista se encuentra en cuarentena preventiva, lo que ha significado cuestionamientos y críticas para la parlamentaria, por haberse presentado al Parlamento sin contar con ninguna dosis de vacunación.