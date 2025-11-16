Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei: “Quien asume esta función debe asumir parte de la derrota”

El jefe de campaña de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, se refirió a su rol en la candidatura de la exalcaldesa de Providencia tras los resultados de las elecciones presidenciales. Al respecto, planteó: “Quien asume esta función debe asumir parte de la derrota; en eso no tengo ningún problema en reconocerlo”.

El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, se refirió a los resultados preliminares de las elecciones presidenciales.

Consultado sobre la autocrítica respecto al quinto lugar en que quedó la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, señaló que los errores de la campaña “los tendrán que determinar los electores”.

En esa línea, sobre su rol en la carrera presidencial, afirmó: “Quien asume esta función de jefe de campaña debe asumir parte de la derrota; en eso no tengo ningún problema en reconocerlo”.

Asimismo, enfatizó los esfuerzos que deberá hacer la oposición para afrontar la segunda vuelta, que se disputará el próximo 14 de diciembre: “Nos quedan 29 días para enfrentar a la candidata a la continuidad de este gobierno”.