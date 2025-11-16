Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei: “Quien asume esta función debe asumir parte de la derrota”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El jefe de campaña de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, se refirió a su rol en la candidatura de la exalcaldesa de Providencia tras los resultados de las elecciones presidenciales. Al respecto, planteó: “Quien asume esta función debe asumir parte de la derrota; en eso no tengo ningún problema en reconocerlo”.
El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, se refirió a los resultados preliminares de las elecciones presidenciales.
Consultado sobre la autocrítica respecto al quinto lugar en que quedó la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, señaló que los errores de la campaña “los tendrán que determinar los electores”.
En esa línea, sobre su rol en la carrera presidencial, afirmó: “Quien asume esta función de jefe de campaña debe asumir parte de la derrota; en eso no tengo ningún problema en reconocerlo”.
Asimismo, enfatizó los esfuerzos que deberá hacer la oposición para afrontar la segunda vuelta, que se disputará el próximo 14 de diciembre: “Nos quedan 29 días para enfrentar a la candidata a la continuidad de este gobierno”.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.