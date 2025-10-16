¿Por qué se conmemora el Día del Profesor en Chile?: Historia, cambios y significado de de la fecha

La conmemoración del 16 de octubre reconoce la trayectoria y compromiso de los docentes que han marcado la educación chilena.

Este jueves 16 de octubre se conmemora en Chile el Día del Profesor, una fecha destinada a reconocer la relevancia de los docentes tanto dentro como fuera de las aulas, en colegios, liceos, institutos, universidades e instituciones educativas, a lo largo del país.

Aunque en Chile la fecha de celebración está claramente establecida, esta varía en diferentes partes del mundo. La UNESCO instauró el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes en 1994, con motivo del aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966).

Este documento destaca “el papel esencial del personal docente en el progreso de la educación y su contribución al desarrollo de la personalidad humana y de la sociedad moderna”.

En Chile, la fecha ha sufrido modificaciones en dos ocasiones por razones históricas particulares.

Cambios durante dictadura

El 11 de septiembre de 1943, el entonces presidente Juan Antonio Ríos decretó la creación del “Día del Maestro”, en homenaje al educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, considerado una figura clave en el desarrollo educativo del país y fundador de la Escuela Normal de Maestros de Chile.

Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1973, la Junta Militar decidió en 1974 modificar la fecha, fijándola para el 10 de diciembre, ya que el 11 de septiembre coincidía con el bombardeo a La Moneda y la toma de poder del régimen militar.

Tres años más tarde, en 1977, la fecha volvió a cambiar, pues el 10 de diciembre coincidía con el cierre del año escolar. Mediante un decreto de ley, se estableció el 16 de octubre como el Día del Profesor, en conmemoración de la fundación del Colegio de Profesores de Chile.

El mismo decreto estableció que el Ministerio de Educación Pública debía adoptar las medidas necesarias para que cada 16 de octubre se realizaran actos que destacaran la labor docente. Además, dispuso la entrega de una medalla, un diploma u otra distinción a los profesores que cumplieran 30 años de servicio efectivo en su labor educativa, señalando textualmente:

“El Ministerio de Educación Pública adoptará las medidas necesarias para que, en determinados establecimientos de su dependencia, el 16 de octubre de cada año se realicen actos que destaquen la función del maestro y se entregue una medalla, un diploma u otra distinción semejante a quienes ese año cumplan 30 años de servicios efectivos como profesor.”

De esta manera, cada 16 de octubre se rinde homenaje a quienes, con dedicación y vocación, forman generaciones y construyen el futuro de la educación en Chile