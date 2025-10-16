Comienza pago de la primera cuota de la Deuda Histórica: Más de 15 mil profesores y profesoras recibirán el aporte

El Ministerio de Educación señaló que en el primer grupo están incluidos docentes de hasta 104 años.

Este viernes 17 de octubre comenzará el pago de la primera cuota de la Deuda Histórica con los profesores y profesoras.

La semana pasada, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que se encuentra disponible el estado del trámite para los docentes que entregaron hasta el 22 de junio sus antecedentes para acceder al aporte que da solución a la deuda.

La Ley 21.728 estipula que hay seis períodos de pago, que van desde 2025 al 2030, en consideración a los cupos disponibles por cada uno de esos años.

En cada período de pago se entregará una primera cuota en octubre del año correspondiente, mientras que la segunda será en enero del año siguiente.

El Ministerio habilitó una plataforma para revisar el estado del trámite. Se puede ingresar haciendo click aquí.

Deuda Histórica: ¿Cuántos docentes recibirán el pago?

“Para el primer grupo de 15.560 docentes, el pago de la primera cuota estará disponible entre los días 17 y 22 de octubre de 2025″, señaló el Mineduc.

En este primer grupo de pago están incluidos profesores de hasta 104 años y “representa una inversión estatal de $35.010 millones solo en 2025. El 71,2% de los beneficiarios son mujeres, y las regiones Metropolitana, Biobío y La Araucanía concentran la mayor cantidad de beneficiarios”.

En tanto, el proceso de pago se ejecutará a través de la Tesorería General de la República y se realizará mediante cuentas bancarias informadas por cada profesor y profesora cuando se ingresó la solicitud.

El Ministerio indicó que “en caso de que no se haya informado la cuenta bancaria, o que la informada no cumpla con los requisitos establecidos o tenga datos erróneos, la página web de Tesorería General de la República permitirá modificar la información de pago desde el 17 de octubre”.

Quienes no dispongan de cuenta bancaria, el pago se podrá realizar en efectivo en cualquier sucursal de Banco Estado.