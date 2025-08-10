Día de la Niñez: Anuncian ingreso gratuito para menores a Parques Cordillera

En el marco del Día de la Niñez, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que esta iniciativa surge tras una conversación con distintos alcaldes sobre la necesidad de que los niños realicen actividad física y se alejen de las pantallas.

En el marco del Día de la Niñez, la alcaldesa de Las Condes y presidenta de la Asociación Parque Cordillera, Catalina San Martín, anunció que los niños, niñas y menores de 14 años podrán ingresar de forma gratuita y permanente a cualquiera de los 10 espacios de la red.

La medida beneficiará a aproximadamente 160 mil niños, niñas y adolescentes (NNA).

¿Qué se requiere?

Para acceder, se debe contar con la Tarjeta de Vecino vigente y estar acompañado por un adulto.

Los parques incluidos en la iniciativa son:

Parque Cantalao

Parque Puente Ñilhue

Parque La Plaza

Parque Aguas de Ramón

Parque San Carlos de Apoquindo

Parque Sebastián Piñera Echenenique

Parque Bulnes Correa

Parque Las Hualtatas

La Plaza Bikepark

La jefa municipal de Las Condes señaló que “esta idea surge a raíz de una conversación que tuvimos con distintos alcaldes sobre la necesidad de que nuestros niños realicen actividad física y se alejen de las pantallas”.

Cabe mencionar que la gratuidad no aplica para visitas grupales del programa de Educación Ambiental.