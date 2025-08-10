País día de la niñez

Día de la Niñez: Anuncian ingreso gratuito para menores a Parques Cordillera

Por CNN Chile

10.08.2025 / 16:29

En el marco del Día de la Niñez, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que esta iniciativa surge tras una conversación con distintos alcaldes sobre la necesidad de que los niños realicen actividad física y se alejen de las pantallas.

En el marco del Día de la Niñez, la alcaldesa de Las Condes y presidenta de la Asociación Parque Cordillera, Catalina San Martín, anunció que los niños, niñas y menores de 14 años podrán ingresar de forma gratuita y permanente a cualquiera de los 10 espacios de la red.

La medida beneficiará a aproximadamente 160 mil niños, niñas y adolescentes (NNA).

¿Qué se requiere?

Para acceder, se debe contar con la Tarjeta de Vecino vigente y estar acompañado por un adulto.

Los parques incluidos en la iniciativa son:

  • Parque Cantalao
  • Parque Puente Ñilhue
  • Parque La Plaza
  • Parque Aguas de Ramón
  • Parque San Carlos de Apoquindo
  • Parque Sebastián Piñera Echenenique
  • Parque Bulnes Correa
  • Parque Las Hualtatas
  • La Plaza Bikepark

La jefa municipal de Las Condes señaló que “esta idea surge a raíz de una conversación que tuvimos con distintos alcaldes sobre la necesidad de que nuestros niños realicen actividad física y se alejen de las pantallas”.

Cabe mencionar que la gratuidad no aplica para visitas grupales del programa de Educación Ambiental.

