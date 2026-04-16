Recaudación por deudas del CAE se dispara y supera los $8.300 millones en abril, según Tesorería

Desde el organismo además detallaron que pasaron de tener 120 pagos diarios por motivo del CAE a más de mil, durante las primeras semanas de este mes.

La Tesorería General de la República (TGR) reportó un incremento sustancial en la recuperación de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En solo 15 días de abril, el fisco recaudó $8.300 millones, cifra que eleva el total acumulado de 2026 a más de $12.800 millones.

Según lo informado por El Mercurio, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, vinculó este aumento a la reactivación de acciones de cobranza judicial dirigidas a morosos con rentas superiores a los $5 millones.

Según el titular de la TGR, el flujo pasó de 120 a más de mil pagos diarios tras el anuncio de estas medidas.

Actualmente, existen 550 mil deudores morosos bajo gestión de la entidad, concentrados principalmente en la Región Metropolitana (239 mil personas). Para fomentar la regularización, el organismo mantiene vigente un sistema de convenios de pago, orientado especialmente a los 70.000 deudores cuyos compromisos son inferiores a $1.000.000.

“Estas deudas fiscales no prescriben”, advirtió la autoridad, instando a utilizar las facilidades vigentes para evitar el crecimiento de dicha deuda.