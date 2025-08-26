País antofagasta

Detuvieron a seis presuntos policías bolivianos en zona fronteriza de Antofagasta

Por CNN Chile

26.08.2025 / 04:51

El diputado Videla pidió aclarar si los detenidos están vinculados a redes de robo de vehículos, narcotráfico u otros delitos.

Seis presuntos policías bolivianos fueron detenidos en el sector de Hito Cajón, cercano a la frontera con Bolivia en Antofagasta.

Tras su captura, Fiscalía solicitó el máximo plazo legal para la formalización, lo cual fue acogido por el Tribunal, que fijó su audiencia para el día viernes.

Al respecto, el diputado Sebastián Videla solicitó al ministerio de Relaciones Exteriores aclarar si los detenidos están vinculados a redes de robo de vehículos, narcotráfico u otros delitos, ya que fueron hallados en una zona dedicada a estos ilícitos.

Además, autoridades locales expresaron preocupación por la reiteración de incidentes en la frontera y pidieron reforzar la presencia de Carabineros y del Ejército para resguardar la seguridad en la zona.

