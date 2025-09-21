Detienen a funcionario de la PDI por disparar y matar a un sujeto que habría intentado robar en una fonda en Puchuncaví

La víctima tenía antecedentes penales, aunque no mantenía órdenes vigentes al momento del incidente. El funcionario, que se entregó voluntariamente a Carabineros tras los hechos, permanece detenido y será formalizado este miércoles 24 de septiembre.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue detenido este domingo tras disparar y causar la muerte de un menor de 17 años durante una pelea ocurrida en una fonda de la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

El incidente ocurrió durante la madrugada en el sector de la medialuna, donde el detective —que se encontraba fuera de servicio y acompañado por su familia— intervino al presenciar un presunto intento de robo.

El funcionario, que portaba un arma particular debidamente inscrita, aseguró haber observado a dos personas siguiendo a otras dos con un arma blanca, recogió Radio Biobío.

Al identificarse verbalmente como policía, uno de los sujetos habría reaccionado atacándolo con una puñalada en el hombro derecho. En respuesta, el detective disparó su arma en dos ocasiones.

El menor herido fue trasladado por personal de emergencias al CESFAM local, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de la 01:30 a.m. El sujeto tenía antecedentes por diversos delitos, aunque no contaba con órdenes de detención vigentes.

El policía involucrado se entregó voluntariamente a Carabineros tras el hecho. Actualmente, se encuentra detenido y fue presentado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero, donde se amplió su detención por tres días.

Su formalización está programada para el miércoles 24 de septiembre.

La Brigada de Homicidios de la PDI y el Ministerio Público están a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.