Detienen a dos extranjeros por robo de retroexcavadora usada en obras de zanja en Colchane

Carabineros incautó la maquinaria en un patrullaje fronterizo, donde detectó su uso para habilitar pasos no autorizados. Los imputados pasarán a control de detención.

Carabineros de la Subcomisaría de Colchane detuvo a dos ciudadanos bolivianos por el delito de contrabando de vehículo, tras sorprenderlos operando una retroexcavadora en la zona fronteriza.

El procedimiento se concretó durante un patrullaje preventivo, cuando personal policial detectó trabajos realizados con maquinaria en un sector utilizado para habilitar pasos no autorizados.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, la retroexcavadora era utilizada para despejar terrenos y facilitar el tránsito por rutas clandestinas, las que serían empleadas por organizaciones delictuales para el traslado de mercaderías de contrabando y sustancias ilícitas.

Ante esta situación, se procedió a la fiscalización de la maquinaria y a la detención de los dos individuos que la operaban, de 31 y 43 años. Ambos son de nacionalidad boliviana y uno de ellos registra antecedentes penales por contrabando.

En el procedimiento se incautó una retroexcavadora marca MF, modelo 750, la cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Los detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada, mientras se desarrollan las diligencias para establecer la eventual participación de terceros y el uso de estos pasos ilegales en la frontera.