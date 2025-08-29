Detienen a dos estadounidenses en el Aeropuerto tras ser sorprendidas con armas de fuego, municiones y aceite de marihuana

Funcionarios terminal aéreo detectaron equipaje sospechoso tras la revisión con rayos X. Tras ello, hallaron una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 mm y otra Glock modelo 48, además de dos cargadores de 8 municiones, sin municiones al interior, una funda y una caja de seguridad transportadora.

Dos pasajeras estadounidenses fueron detenidas por detectives del Departamento de Inspección Secundaria en el Aeropuerto de Santiago tras ser sorprendidas portando armas de fuego, municiones y aceite de marihuana en su equipaje de bodega.

Las mujeres llegaron al terminal nacional y, al pasar por revisión, funcionarios de Aduanas detectaron “equipajes sospechosos”.

Funcionarios de aduanas “identificaron, a través de las imágenes de rayos X, unos equipajes sospechosos pertenecientes a ciudades de Estados Unidos que estaban ingresando a Chile”, detalló el director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz.

Tras la revisión, hallaron una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 mm y otra Glock modelo 48, además de dos cargadores de 8 municiones, sin municiones al interior, una funda y una caja de seguridad transportadora. “Todos los elementos, no tenían su certificado o documentos para autorizar su porte, traslado o tenencia, ni su internación al territorio nacional”, informó la PDI.

Las extranjeras argumentaron que las armas son para protección personal y de oficio de peluqueras caninas; sin embargo, no portaban documentación que acreditara el porte, ni tampoco su ingreso a territorio nacional.

Al interior de las maletas también se encontraron cuatro contenedores de resina de marihuana y un cigarro artesanal de marihuana. Si bien tenían papeles legales para consumo medicinal, pero este es válido solo en Estados Unidos y no aplica a Chile.

Las extranjeras fueron detenidas y fueron puestas a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente.