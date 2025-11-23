Detienen a carabinero de franco involucrado en choque en Las Condes: Una mujer permanece en riesgo vital

La justicia amplió la detención del uniformado por 48 horas mientras se investiga si manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Un subteniente de Carabineros fue detenido horas después de verse involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en Las Condes, incidente en el que dos personas resultaron heridas y una de ellas quedó en riesgo vital.

La justicia resolvió ampliar su arresto por 48 horas, medida que permitirá determinar, entre otros aspectos, si el carabinero conducía bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

Implicancia de funcionario de Carabineros

El uniformado, que estaba fuera de servicio, abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.

La policía confirmó que el detenido conducía un vehículo deportivo en el que viajaban cinco personas. Según los antecedentes preliminares, el automóvil se desplazaba de oriente a poniente cuando el conductor perdió el control, chocó violentamente contra un árbol y terminó volcado.

Tras el accidente, tres de los ocupantes —incluido el subteniente— escaparon, dejando a dos pasajeros atrapados dentro del vehículo.

Los equipos de emergencia trasladaron a las víctimas a distintos recintos asistenciales: una mujer adulta permanece en riesgo vital en la Clínica Los Andes, mientras que un hombre fue derivado al Hospital El Salvador con lesiones de carácter reservado, según informó el capitán Arturo Alvarado de la Prefectura Santiago Andes, recogió Radio Biobío.

El subteniente fue ubicado y detenido posteriormente, y pasó a control de detención durante la tarde.