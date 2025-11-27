Detienen al alcalde de Alto Hospicio por denuncia por presunta violación

El jefe comunal fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de la comuna para quedar a disposición de la Fiscalía.

Patricio Ferreira (DC), alcalde de Alto Hospicio, fue detenido este lunes por Carabineros tras una denuncia por presunta violación, un hecho que desató un rápido operativo policial y puso en marcha una investigación reservada por parte del Ministerio Público.

Ferreira fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de la comuna para quedar a disposición de la Fiscalía.

La denuncia, presentada por una mujer, apunta a un presunto ataque sexual que habría ocurrido al interior de dependencias municipales.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó públicamente la recepción del testimonio de la denunciante.

La persecutora detalló informó que se están llevando a cabo diversas diligencias para establecer si existió un delito y determinar la eventual responsabilidad del alcalde.