Trump afirma que “es muy posible” alcanzar un acuerdo con Irán tras 44 horas de conversaciones “muy buenas”

(EFE) – El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz evolucionan favorablemente. “Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo” , declaró a periodistas en el Despacho Oval.

Horas antes, Trump decidió suspender el operativo militar que escoltaba buques atrapados en el golfo Pérsico desde febrero, con el fin de dar espacio al diálogo.

Advertencia en caso de fracaso y optimismo en la Casa Blanca

El mandatario advirtió que si Teherán no acepta las condiciones pactadas, Estados Unidos dará “un paso mucho más allá” . En Truth Social, reiteró que la campaña militar estadounidense diezmó los activos iraníes y que su país “ya ganó”.

Según informó Axios, la administración Trump espera una respuesta de Irán en las próximas 48 horas sobre puntos clave de una propuesta que incluiría el fin definitivo del conflicto y un marco para negociar el programa nuclear iraní. Funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal señalaron que este es el momento más cercano a un acuerdo desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. Ambas partes mantienen un alto el fuego indefinido.