Presidente Kast valora las observaciones del CFA, pero descarta cambios para tramitar el proyecto de Reconstrucción

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional, que enfrenta una semana clave en el Congreso, donde la Cámara deberá decidir si aprueba la idea de legislar.

“El Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar. Pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer”, afirmó.

Consultado por la prensa sobre las críticas que ha planteado la oposición respecto de la iniciativa, respondió: “Si hay un debate, bueno, que se dé ahora. Que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son slogans. No hemos visto propuestas concretas de algún parlamentario de oposición”.

En esa línea, enfatizó que este plan busca incentivar la reactivación económica del país.

“Todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos lo que hacen no es dar certeza, sino plantear incertidumbre”, agregó.

Las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo

A nivel general, la presidenta del CFA, Paula Benavides, señaló ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que “el proyecto de ley presenta déficits fiscales, al menos hasta 2031. Un riesgo transversal que vemos es un descalce entre costos y beneficios fiscales”.

“Por un lado, los costos o menores ingresos directos de las medidas se materializan con mayor certeza. En cambio, los beneficios dinámicos asociados a un mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre. Los ajustes anunciados no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, corregir el deterioro fiscal y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea”, expuso.