Enap confirma bajas de hasta $47 en el precio de los combustibles para la segunda semana de mayo

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe de Precios Estimados de Combustibles para la semana del jueves 7 al miércoles 13 de mayo de 2026, en el que se informó una bajada de precios en medio de la crisis petrolera generada por el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

A esto, se le suma que el gobierno dio un paso atrás en las funciones del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), luego de que el Ministerio de Hacienda publicara este miércoles en el Diario Oficial un decreto en el que se se anunció un cambio a la aplicación del organismo para este semana.

Por su parte, ENAP recordó que entre sus funciones principales está comercializar derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta al público.

Combustibles: Estimación de precios para la segunda semana de mayo

Gasolina 93 octanos: + 0,1 $ por litro.

Gasolina 97 octanos: – 0,6 $ por litro.

Kerosene: 0,0 $ por litro.

Diésel: – 47,3 $ por litro.

GLP de uso vehicular: + 49,3 $ por litro.