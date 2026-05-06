Anatel demanda a Google ante el TDLC por presunto abuso de posición dominante

Los principales canales de televisión de Chile presentaron una demanda contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La acción judicial, impulsada por Anatel, busca que el tribunal determine si existen prácticas anticompetitivas vinculadas al negocio de la publicidad digital a través de los motores de búsqueda.

Control del mercado digital y amenaza a la democracia

Pablo Vidal, presidente de Anatel, señaló que Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian.

La demanda se suma a un movimiento global contra grandes tecnológicas como Google y Meta, con antecedentes en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia. En Chile, ya existen acciones similares presentadas por Copesa, Radio Cooperativa y El Mostrador.

Vidal advirtió que la pérdida de ingresos de los medios por estas prácticas reduce los equipos periodísticos, achica la cobertura regional y debilita la fiscalización del poder. “Es una amenaza concreta al pluralismo informativo y, por lo tanto, a la democracia” , concluyó. El TDLC deberá resolver si sanciona a Google y adopta medidas para garantizar una competencia justa.