Red Bull Barrio Mío 2026 anuncia su line up: Bellavista será el epicentro de la música, la cultura y la competencia urbana

Por José Ferrada

La nueva edición de Red Bull Barrio Mío transformará el corazón de Bellavista en una gran block party el sábado 16 de mayo, desde las 13:00 horas.

Las calles Constitución, Dardignac y Antonia López Bello albergarán presentaciones de Pablito Pesadilla, Aerobica e Ignacio Socías, además de activaciones culturales, ofertas gastronómicas y competencias urbanas.

Duelos, baile y sabores locales

Entre los momentos destacados figuran los enfrentamientos de Red Bull Batalla y la etapa clasificatoria regional de Red Bull Dance Your Style, cuya final nacional será en 2026.

Decenas de locales se sumarán a la experiencia, entre ellos Calabria, Guayabo, Arcade Bar, I Love BBQ, Tukan, La Feria, Teatro y Bar Fiebre, Ciudad Vieja, Club 57, Club Mandala y Patio Mori.

Las entradas están disponibles en Puntoticket en modalidades Día, Día+Noche o solo Noche. La iniciativa busca conectar el patrimonio, la identidad y el talento local de múltiples disciplinas en una sola celebración. Consigue tus entradas en PuntoTicket.

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