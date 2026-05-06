Red Bull Barrio Mío 2026 anuncia su line up: Bellavista será el epicentro de la música, la cultura y la competencia urbana

La nueva edición de Red Bull Barrio Mío transformará el corazón de Bellavista en una gran block party el sábado 16 de mayo, desde las 13:00 horas.

Las calles Constitución, Dardignac y Antonia López Bello albergarán presentaciones de Pablito Pesadilla, Aerobica e Ignacio Socías, además de activaciones culturales, ofertas gastronómicas y competencias urbanas.

Duelos, baile y sabores locales

Entre los momentos destacados figuran los enfrentamientos de Red Bull Batalla y la etapa clasificatoria regional de Red Bull Dance Your Style, cuya final nacional será en 2026.

Decenas de locales se sumarán a la experiencia, entre ellos Calabria, Guayabo, Arcade Bar, I Love BBQ, Tukan, La Feria, Teatro y Bar Fiebre, Ciudad Vieja, Club 57, Club Mandala y Patio Mori.

Las entradas están disponibles en Puntoticket en modalidades Día, Día+Noche o solo Noche. La iniciativa busca conectar el patrimonio, la identidad y el talento local de múltiples disciplinas en una sola celebración. Consigue tus entradas en PuntoTicket.