Senadora Camila Flores tras diligencias por presunto fraude al fisco: Entregó antecedentes y afirma “tenemos absoluta tranquilidad”

Este miércoles, la senadora Camila Flores (RN) se refirió a las diligencias realizadas en su oficina, en el marco de la investigación en su contra por presunto fraude al fisco.

En ese contexto, la legisladora sostuvo que el procedimiento llevado a cabo durante esta jornada forma parte de los operativos habituales dentro de una investigación en curso y que el siguiente paso es que la Fiscalía lidere un proceso independiente, objetivo y riguroso, con el fin de esclarecer los hechos.

“Tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”, enfatizó en una declaración pública.

Además, remarcó que “continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”.

Cabe mencionar que la investigación tiene carácter reservado.

El origen del caso

A comienzos de abril, T13 reveló una denuncia anónima que acusaba a Flores de irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

Este presunto mecanismo habría operado durante los períodos legislativos de la senadora, con montos que podrían alcanzar los $300 millones, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.