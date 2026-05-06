Precuela de “Legalmente Rubia”: Prime Video lanza el primer teaser de la serie “Elle”

Prime Video publicó el primer teaser y las primeras imágenes de Elle, la serie precuela de Legalmente Rubia, y confirmó que debutará el 1 de julio en la plataforma.

La producción ya tiene segunda temporada encargada, antes del estreno de la primera.

El universo de Legalmente Rubia

La primera película (Legally Blonde, 2001) sigue su adaptación al ambiente académico y su desempeño en un caso judicial, mientras enfrenta prejuicios por su apariencia y origen.

Su historia está basada en la novela de Amanda Brown y fue dirigida por Robert Luketic, con Reese Witherspoon como protagonista.

En la secuela (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, 2003), Elle ya es abogada y se traslada a Washington D.C. para impulsar un proyecto de ley relacionado con pruebas en animales, enfrentando dinámicas políticas y corporativas.

La película fue dirigida por Charles Herman-Wurmfeld y también fue protagonizada por Witherspoon.

¿De qué trata Elle?

La serie se sitúa en 1995 y sigue a Elle Woods en su etapa de enseñanza media, antes de los hechos de Legalmente Rubia.

El foco está en experiencias que, según la sinopsis oficial, ayudan a explicar el camino del personaje antes de su llegada a Harvard, con énfasis en relaciones familiares, amistades y su vida escolar.

“Elle” es una producción de Amazon MGM Studios junto a Hello Sunshine (la compañía de Reese Witherspoon). La serie fue creada por Laura Kittrell y tiene a Kittrell y Caroline Dries como co-showrunners.

Entre los productores ejecutivos figuran Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por Jason Moore.

El elenco principal

La nueva Elle Woods será interpretada por Lexi Minetree. El reparto incluye a June Diane Raphael (Eva, madre de Elle) y Tom Everett Scott (Wyatt, su padre), además de otros actores anunciados por Prime Video.

¿Cuándo se estrena?

Prime Video fijó el estreno para el 1 de julio.