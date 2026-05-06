Estudio revela que 81% de las vacantes con IA exigen solo título universitario y ofrecen sueldos más altos

Un estudio conjunto entre Trabajando.com y Derivada.cl examinó los avisos laborales publicados entre 2024 y 2026 en áreas tecnológicas. Los resultados muestran que solo el 4,7% de las ofertas del sector incluía el manejo de inteligencia artificial como requisito.

Al aislar los anuncios de febrero de 2026, se observó que el 81% de las vacantes con IA pedía formación universitaria y apenas un 4% exigía postgrado o doctorado; un 16% buscaba técnicos profesionales.

Democratización del acceso y brecha salarial

El informe también reveló diferencias salariales significativas. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el sueldo promedio de los puestos que requerían IA alcanzó 1.376.501 pesos, mientras que los empleos análogos sin esa condición llegaron solo a 1.013.262 pesos. En febrero de 2026, la brecha se mantuvo: 1.151.788 pesos con IA versus 1.086.081 sin IA.

Los sectores que más demandan estas habilidades son actividades profesionales, científicas y técnicas (35,5%); información y comunicaciones (19,4 %); finanzas y seguros (11,5%); industria manufacturera (11,3%); y comercio (7,3%). Eduardo Marín, gerente de Trabajando.com, señaló que la IA se consolida como una herramienta transversal. Enzo Rodríguez, de Derivada.cl, destacó que la baja exigencia de postgrados democratiza el acceso.