Dólar retrocede $13 y se ubica cerca de los $890 ante optimismo por acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Este miércoles el dólar tuvo un importante retroceso de $13,78 tras avances en las negociaciones en Medio Oriente para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

En cuanto a las conversaciones entre EE.UU. e Irán, el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, señaló este martes que la ofensiva norteamericana en Medio Oriente terminó y que “se lograron todos los objetivos”. A esto, se le suma el avance del cobre, que cotizó en torno a los US$ 6,2 la libra en COMEX.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión en $892,5, con lo que revirtió el alza de este lunes, cuando el tipo de cambio se ubicó en $912,7.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó: “El USD/CLP mantiene la presión bajista durante la jornada, luego de abrir con un gap cercano a $10 a la baja en torno a los $894, en un movimiento alineado con la debilidad del dólar a nivel global y el fuerte impulso del cobre”.

“En el plano geopolítico, el mercado mantiene un sesgo optimista, aunque con alta incertidumbre. Trump combina señales de avance en un acuerdo con amenazas de nuevas acciones, mientras que desde Israel se endurece la postura frente al programa nuclear iraní, lo que mantiene la volatilidad latente”, afirmó.

“De sostenerse este escenario —dólar débil, cobre firme y expectativas de acuerdo—, el USD/CLP podría extender caídas hacia la zona de soporte en $886. Sin embargo, un repunte de tensiones podría llevar rápidamente al tipo de cambio nuevamente hacia los $900”, cerró

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Moncada, se refirió a la proyección a futuro del dólar: “Si las señales de desescalada entre EE.UU. e Irán se mantienen, el dólar podría seguir cediendo hacia el rango $890-$900, con el cobre consolidándose sobre los USD 6”.

“Sin embargo, un riesgo importante a la baja para el cobre sería un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, lo que podría intensificar el shock energético y presionar a los bancos centrales a endurecer su postura, escenario que revertiría la caída del dólar y lo empujaría de vuelta sobre los $910”, concluyó.