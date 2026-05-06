Combustibles bajan este jueves: Gobierno interviene el MEPCO para amortiguar precios

Este miércoles el Ministerio de Hacienda dio a conocer las tasas de impuesto específico a los combustibles correspondientes a la semana que comienza el jueves 7 de mayo, en el marco del uso del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

En todos los combustibles incluidos en la fijación, el componente variable resultó negativo, lo que significa que el MEPCO operó esta semana como amortiguador de la carga tributaria.

A pesar de esto, el valor del petróleo depende también de los precios internacionales del crudo, el tipo de cambio dólar-peso y los márgenes de distribución y comercialización.

¿Cuánto se ajustaron las tasas de impuesto a los combustibles?

Para la gasolina de 93 octanos, el componente base se fijó en 6 UTM por m³, mientras que el componente variable resultó en -1,0498 UTM, dejando un impuesto específico resultante de 4,9502 UTM por m³.

La gasolina de 97 octanos, quedó con el mismo componente base de 6 UTM, pero con un componente variable de -0,9977 UTM, resultando en un impuesto específico de 5,0023 UTM por m³.

Por su parte, el diésel, combustible clave para el transporte de carga y el transporte público, registró el impuesto resultante más bajo entre los combustibles de uso vehicular tradicional. Su componente base se fijó en 1,5 UTM y el componente variable en -0,0095 UTM, dejando el impuesto específico en 1,4905 UTM por m³.

En el caso de los combustibles alternativos de uso vehicular, el gas licuado del petróleo presentó el mayor descuento relativo respecto a su base. Con un componente base de 1,4 UTM y un componente variable de -0,6407 UTM, el impuesto resultante quedó en 0,7593 UTM por m³, poco más de la mitad de su valor base.

Mientras que el gas natural comprimido de uso vehicular, quedó con un componente base de 1,93 UTM y un componente variable de -0,9735 UTM, resultando en un impuesto específico de 0,9565 UTM por m³.