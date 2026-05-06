Cómo seguir a CNN Chile en “Fuentes Preferidas”, la nueva herramienta de Google de sugerencia de noticias

Cuando el motor de búsqueda de Google detecta una consulta orientada a la actualidad, despliega como resultado principal la sección “Noticias Destacadas”, donde los artículos son seleccionados mediante un proceso algorítmico.
En el marco de la personalización de esta experiencia, la compañía tecnológica habilitó a nivel mundial y en todos sus idiomas compatibles la función “Fuentes Preferidas“.
Esta herramienta otorga a los usuarios la capacidad de controlar qué portales informativos visualizan con mayor frecuencia en los paneles de búsqueda y en la pestaña “De tus fuentes”.
¿Cómo seguir a CNN Chile en Fuentes Preferidas de Google?
La forma más simple es ingresar en este enlace.
Si quieres realizar el proceso de forma manual, existe la opción de configurar las preferencias del motor de búsqueda para priorizar los contenidos de nuestra señal. A continuación, el procedimiento detallado para agregar a CNN Chile como medio prioritario:
- 1.- Realiza una búsqueda informativa en Google para visualizar el panel central de “Noticias Destacadas”.
- 2.- Presiona el ícono con forma de estrella que se ubica junto al encabezado de la sección.
- 3.- En el menú desplegable, busca y selecciona a CNN Chile para añadirlo de manera definitiva a la lista de opciones destacadas.
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