Termina la fase de grupos del Mundial 2026: Estos son los cruces de octavos de final que esperan los hinchas

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y, a partir de ahora, no hay margen de error: el equipo que pierda queda eliminado del torneo. Con 48 selecciones participantes, el formato sumó una instancia adicional en la etapa decisiva, lo que multiplica las posibilidades de presenciar partidos de alto nivel competitivo.

Entre los favoritos que avanzaron como líderes de grupo se encuentran Argentina, Francia, Brasil, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España e Inglaterra. La principal sorpresa de la ronda inicial fue Portugal, que con Cristiano Ronaldo en cancha terminó segundo en su grupo, superado por Colombia.

Duelos que prometen alto vuelo en octavos de final

Según reportó La Tercera, ese tropiezo portugués definió uno de los cruces más esperados: Portugal enfrentará a Croacia, en un partido que podría marcar el retiro de Ronaldo o de Modric. En el mismo sector del cuadro, Países Bajos chocará con Marruecos, ambos con propuestas ofensivas y, en el caso de los africanos, con la intención de repetir su histórico cuarto lugar de hace cuatro años. También destaca Bélgica ante Senegal, en un duelo entre tradición futbolística y poderío físico.

Por el otro lado del cuadro, México enfrentará a Ecuador en el único cruce latinoamericano de esta instancia, mientras Colombia se medirá con Ghana. Argentina, campeón defensor, tendrá un duelo más accesible frente a Cabo Verde.

Proyectando las siguientes rondas, Argentina y Francia —finalistas del torneo anterior— solo podrían reencontrarse en una eventual final, mientras que un posible Superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil podría definirse en semifinales.