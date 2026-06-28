Cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela sube a 1.450, según el presidente del Parlamento del país

(EFE) – El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles subió a 1.450 personas. En un balance transmitido por el canal estatal VTV, el legislador calificó el evento como “la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”.

Rodríguez señaló que hay 3.150 heridos, una cifra menor a los 3.238 reportados el sábado, sin precisar el motivo de la diferencia. Indicó además que 12.721 familias resultaron damnificadas, y que 774 edificios sufrieron daños o colapsaron: 189 con destrucción total y 585 con afectaciones parciales. También reportó daños en 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otro tipo.

Refuerzo de equipos de rescate y nuevas líneas de apoyo

El funcionario detalló que 527 personas fueron trasladadas desde el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos, hacia hospitales de Caracas. El número de rescatistas internacionales llegó a 2.624, con apoyo de 137 perros, 49 vehículos y 84,8 toneladas de equipamiento y suministros médicos. A ello se suman 7.876 voluntarios registrados en el Poliedro de Caracas, que permitieron ordenar las labores de remoción de escombros.

Rodríguez anunció además la activación de una línea telefónica para personas con cuadros de ansiedad o estrés postraumático, y una página web para registrar a familiares desaparecidos, sin entregar una cifra concreta al respecto. En paralelo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez agradeció este domingo el trabajo de los equipos de rescate internacionales en un encuentro con estos trabajadores.