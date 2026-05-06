Casa de Moneda pone a la venta medallas con la cara del expresidente Boric: Se pueden comprar en la tienda online

La Casa de Moneda puso a la venta medallas conmemorativas con el rostro del expresidente Gabriel Boric, al igual como lo ha hecho con otros exmandatarios.

“Fue Presidente de la República de Chile entre marzo de 2022 y marzo de 2026, convirtiéndose en uno de los mandatarios más jóvenes en la historia del país. Egresado de Derecho, inició su trayectoria pública como dirigente estudiantil, destacando como una de las principales figuras del movimiento del año 2011“, se lee en la descripción de las medallas.

Y se añade que “posteriormente, se desempeñó como diputado por la Región de Magallanes, participando en debates sobre reformas sociales, descentralización y fortalecimiento de derechos ciudadanos. Durante su mandato presidencial, impulsó una agenda centrada en la equidad social, sostenibilidad y modernización del Estado, en un período marcado por importantes desafíos políticos y sociales”.

Respecto a la medalla, la Casa de Moneda señaló que conmemora el rol de Boric en la historia reciente del país, por lo que su uso es de “colección, obsequio conmemorativo o pieza cultural”.

Su material es de bronce y tiene un diámetro de 70 mm, pesa 9,184 kg y sus dimensiones son 16,1 × 11,1 × 4,3 cm. Mientras que su precio es de $27.990. Está disponible para su compra en la tienda online.

Asimismo, la medalla del expresidente Boric es la primera que tiene escritura braille en su anverso.